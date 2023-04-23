Прикинулися дітьми, аби перетнути кордон: прикордонники затримали ухилянтів

Чоловіки вдавали з себе дітей 13 та 15 років

Двоє молодиків віком 20 та 21 років прикидалися дітьми, аби перенути кордон з Угорщиною. Вони мали при собі чужі свідоцтва про народження. Про це заявляє західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Чоловіки прибули в пунтк пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево Берегівського району. Супроводжувач мав із собою доручення від батьків, видані на дітей віком 13 та 15 років.

фото: фейсбук західного регіонального управління Держприкордонслужби

За даними держприкордонслужби, ухилянтів інспектор прикордонного контролю одразу викрив.

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фото: фейсбук західного регіонального управління Держприкордонслужби

«Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон», – йдеться у повідомленні.

Раніше прикордонники затримали групу ухилянтів на Закарпатті, які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса. За організацію своєї «подорожі» двоє із них повинні були сплатити перевізнику по $4000, ще один – $4500.