Прикинулися дітьми, аби перетнути кордон: прикордонники затримали ухилянтів
Чоловіки вдавали з себе дітей 13 та 15 років
Двоє молодиків віком 20 та 21 років прикидалися дітьми, аби перенути кордон з Угорщиною. Вони мали при собі чужі свідоцтва про народження. Про це заявляє західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Чоловіки прибули в пунтк пропуску «Лужанка» у супроводі 52-річного жителя села Королево Берегівського району. Супроводжувач мав із собою доручення від батьків, видані на дітей віком 13 та 15 років.
За даними держприкордонслужби, ухилянтів інспектор прикордонного контролю одразу викрив.
«Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон», – йдеться у повідомленні.
Раніше прикордонники затримали групу ухилянтів на Закарпатті, які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса. За організацію своєї «подорожі» двоє із них повинні були сплатити перевізнику по $4000, ще один – $4500.
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