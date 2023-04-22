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Прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото)
Чоловіки на човні через Тису пливли до Угорщини
фото: Держприкордонслужба

За спробу незаконного перетину кордону правоохоронці притягнули чоловіків до адмінвідповідальності

Увечері 21 квітня українські прикордонники затримали двох чоловіків, які на човні через р. Тиса намагалися потрапити в Угорщину. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділу «Вилок» помітив як двоє чоловіків на гумовому човні гребли веслами в бік Угорщини.

Військовослужбовці швидко наздогнали порушників та повернули їх на український берег. Один із затриманих розповів, що прибув із Волині, інший - з Тячівського району Закарпаття.

За спробу незаконного перетинання кордону правоохоронці притягнули чоловіків до адміністративної відповідальності.

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Також оперативні співробітники Держприкордонслужби встановлюють коло осіб, причетних до оборудки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону з річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією та Угорщиною, дістали тіла 14 потопельників, а тіло ще одного й досі не виявлено.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки заблокувала на Буковині канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. До організації протиправної діяльності причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Теги: Угорщина Закарпаття ухилянти Держприкордонслужба прикордонники

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