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Фінансував окупантів: ДБР арештувало майно екснардепа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фінансував окупантів: ДБР арештувало майно екснардепа
Арештовано також активи наближеної до Горбатова особи, на яку він переоформив свої підприємства
фото з відкритих джерел

Валерій Горбатов намагався приховати свою незаконну діяльність від українських держорганів

Суд арештував активи колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку 2000-их років очолював Раду Міністрів АР Крим. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Він (Горбатов, – ред.) продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям», – йдеться в повідомленні.

Арештовано також активи наближеної до екснардепа особи, на яку він переоформив свої підприємства. Таким чином ексдепутат намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність на території окупованої АР Крим, сплачуючи податки та збори у бюджет держави-агресора.

Зазначається, що загалом арештовано три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (вісім легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи). Загальна площа арештованих об’єктів нерухомого майна складає понад 5 тис. квадратних метрів.

Триває досудове слідство за:

  • ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні 2022 року ДБР викрило на фінансуванні терористичної організації «ДНР» Валерія Горбатова. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам. Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у «чорних археологів».

Екснардеп має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову. Окрім цього Валерій Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності «Горлівської паперової фабрики» та ТОВ «Благодійний Союз (БС)», що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Теги: депутат війна ДБР

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