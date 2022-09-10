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СБУ викрила зрадників у деокупованому Куп’янську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила зрадників у деокупованому Куп’янську
Служба безпеки України також показала фото із деокупованого Куп’янська
фото з відкритих джерел

Наразі зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території України

Служба безпеки України повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області» у звільненому Куп’янську. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами. «Він добровільно обійняв посаду керівника ДП «Куп’янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі», – зазначається у повідомленні.

47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого ДП.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій. Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Раніше Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ. Раніше російський «військовий кореспондент» Олександр Коц повідомив про відхід російських військ із Куп'янська після наступу ЗСУ.

Теги: СБУ Харківщина окупанти війна

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