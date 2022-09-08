ДБР вручило підозру керівниці благодійної організації

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління однієї із благодійних організацій столиці, яка продавала військовослужбовцям бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ столична благодійна організація оголосила збір 1 млн доларів на потреби Збройних сил України. У своїх постах в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі», - ідеться у повідомленні.

Як встановило слідство, після ввезення на митну територію України не менше 1 тис. бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги, голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей.

2 фото На весь екран



Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. грн військовослужбовцям перед тим, як були викриті.

Керівник організації підозрюється у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі та під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів.

Нагадаємо, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського.Як повідомлялося, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн грн.