Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДБР вручило підозру керівниці благодійної організації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДБР вручило підозру керівниці благодійної організації
Голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей
фото: ДБР

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління однієї із благодійних організацій столиці, яка продавала військовослужбовцям бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ столична благодійна організація оголосила збір 1 млн доларів на потреби Збройних сил України. У своїх постах в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі», - ідеться у повідомленні.

Як встановило слідство, після ввезення на митну територію України не менше 1 тис. бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги, голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей.

2 фото
На весь екран

Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. грн військовослужбовцям перед тим, як були викриті.

Керівник організації підозрюється у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі та під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів.

Нагадаємо, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського.Як повідомлялося, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн грн. 

Теги: війна ДБР суд волонтер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

ДБР вручило підозру керівниці благодійної організації
ДБР вручило підозру керівниці благодійної організації
Київська кільцева електричка змінює графік
Київська кільцева електричка змінює графік
У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного
У Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного
Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал
Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал
Як передати показники гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»
Як передати показники гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»
Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України
Директорка київської школи, яку судять за зраду, втекла з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
103K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
90K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
78K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
78K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна
34K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Арестович за кордоном влаштував шоу на вулиці
Сьогодні, 18:34
ЗСУ знищили понтонні мости в окупованих Дар’ївці та Херсоні
Сьогодні, 18:15
Україну відвідує виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс
Сьогодні, 17:21
«Изюм горит, все горит». Окупанти в шоці від наступу ЗСУ: перехоплення (аудіо)
Сьогодні, 17:02
Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим
Сьогодні, 16:50
Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні, 16:15

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту