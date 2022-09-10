Слідчі ДБР затримали «начальника поліції» звільненої Балаклії

Після того, як Збройні сили України вибили з Балаклії загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої «ЛНР»

Працівники Державного бюро розслідувань затримали так званого начальника окупаційної «поліції» міста Балаклія, яке було нещодавно звільнено. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«У межах відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння ГУНП у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.

Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку», – йдеться у повідомленні.

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У ДБР повідомили, що після того, як Збройні сили України вибили з Балаклії загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої «ЛНР», але не встиг – його затримали у місті Куп’янськ.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.