Генпрокуратура направила до суду справу мера Бучі

Федоруку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років

Генеральною прокуратурою України скеровано до суду обвинувальний акт щодо діючого міського голови Бучі Анатолія Федерука та секретаря Бучанської міської ради Київської області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. «Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України завершено досудове



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Мер Бучі Анатолій Федорук

Федоруку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років

Генеральною прокуратурою України скеровано до суду обвинувальний акт щодо діючого міського голови Бучі Анатолія Федерука та секретаря Бучанської міської ради Київської області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючих міського голови та секретаря Бучанської міської ради Київської області, а також колишніх начальників відділу Держкомзему у місті Буча Київської області, у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їх цільового призначення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України», - йдеться в повідомленні

Як установлено слідством, службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 га, що завдало збитки державі на загальну суму 400 млн грн.

«За результатами досудового розслідування 09.01.2018 прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт щодо діючого міського голови та секретаря Бучанської міської ради Київської області, а також колишніх начальників відділу Держкомзему у місті Буча Київської області скеровано до Ірпінського міського суду Київської області за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисному, в особистих інтересах, а також інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) для розгляд по суті», - інформують у ГПУ.

Довідково:

санкцією статті, що інкримінується обвинуваченим, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.