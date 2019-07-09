Холодницький анонсував вручення підозр міністру і кільком головам облдержадміністрацій



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Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Холодницький пообіцяв, що всі результати роботи САП будуть оприлюднені

Найближчим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повинна оголосити підозри одному з міністрів, а також декільком главам облдержадміністрацій.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу «Прямий».

«Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів - належним чином вручити цю підозру. Також йде процес узгодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам (головам ОДА), чинним поки що, суддям», - сказав Холодницький.

Він зазначив, що всі результати роботи САП будуть оприлюднені.

«Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати», - сказав керівник Холодницький.

Нагадаємо, 8 липня президент Володимир Зеленський анонсував посадки топ-корупціонерів.