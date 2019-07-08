Зеленський анонсував посадки топ-корупціонерів



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Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради Європи Дональдом Туском.

«Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у Євросоюзу не гроші, а екстрадицію біглих топ-корупціонерів», - запевняє Зеленський

У когось з корупціонерів буде обмеження волі на певний строк. Про це заявив президент Володимир Зеленський сьогодні після засідання 21-го саміту Україна – Європейський Союз.

«Попередні роки ми постійно чули, що для цього (придушення корупції – «Главком») потрібна лише політична воля. У мене ця воля є. А от у когось, скоріш за все, воля на певний строк буде обмеженою», - натякнув Зеленський.

Він додав, що нікого зараз не лякаю, але «знаю як наші європейські партнери втомились виділяти кошти на міфічну боротьбу з корупцією».

«Вірю, що зовсім скоро ми будемо просити у вас не гроші, а екстрадицію біглих топ-корупціонерів», - заявив президент України.

Під час виступу він сказав, що потрібно перезавантажити всю антикорупційну систему, в тому числі і роботу НАЗК.

«Впевнений, що новий склад українського парламенту, який з’явиться зовсім скоро, повністю розв’яже нам руки для придушення корупції в Україні», - розповів Зеленський.

Нагадаємо, екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов після повернення в Україну почав подавати заяви проти п’ятого президента Петра Порошенка.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Адвокат Порошенка в свою чергу сказав, що заяви Портнова – це завідомо неправдиві повідомлення, які підпадають під кримінальну відповідальність.