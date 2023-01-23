Інспектор патрульної поліції Львівщини попався на хабарі у $3,5 тисяч

Фігуранту загрожує до восьми років з конфіскацією майна

Правоохоронцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю зі Львова, який обіцяв за гроші «влаштувати» уникнення від мобілізації чоловіку призовного віку. Про це повідомляє теруправління ДБР у Львові.

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«За 3,5 тис. дол. він запропонував місцевій мешканці нібито домовитися з посадовцями центру комплектування та соціальної підтримки щодо уникнення її братом мобілізації. Отримати гроші підозрюваний доручив отримати таксисту під виглядом того, що йому потрібно щось забрати. Проте працівники ДБР зафіксували передачу грошей та вилучили їх», – йдеться в повідомленні.

У помешканні фігуранта відбулися обшуки, під час яких була вилучена незареєстрована зброя для відстрілу гумових куль, а також набої до неї.

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Правоохоронцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Також подано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що головного патрульного Львівської області Романа Пилипенка відсторонили від посади за те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у Львові.