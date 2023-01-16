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ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових

Олександра Садова
glavcom.ua
ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових
фото: Державне бюро розслідувань

Під час масштабної спецоперації Державне бюро розслідувань провело майже 70 обшуків

ДБР блокувало ще одну схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України.

За інформацією ДБР, одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових фото 1
ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових фото 2

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових фото 3

Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових фото 4

Вилучені продукти будуть передані військовим. Крім того, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.

ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових фото 5

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті. 

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона Сальдо, якого підозрюють в роботі на ворога. 

Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від російського диктатора. Зазначається, що ним колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч «нової влади».

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Теги: обшук продукти розслідування харчування військові війна Україна ДБР

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