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ДБР провело обшуки у колаборанта Сальдо: знайдено цікаву бібліотеку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР провело обшуки у колаборанта Сальдо: знайдено цікаву бібліотеку (фото)
ДБР виявило у Сальдо довідки щодо херсонських патріотів та активістів
фото з відкритих джерел

У маєтку зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

«Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації». Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала поплічника Сальдо, який вводив у Херсоні «рубльову зону».

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Теги: війна росія окупанти Україна ДБР Володимир Сальдо

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