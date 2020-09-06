Кандидат в мери Кривого Рогу прокоментував ДТП за участі сина



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18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході

Кандидат від «Слуги народу» в мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик запевняє, що не збирається «відмазувати» свого сина

Кандидат від «Слуги народу» в мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик прокоментував ДТП за участю його сина Марка, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик.

Як написав Дмитро Шевчик у Facebook, його син не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід, де машина зачепила 11-річного Сашу.

«У двох сім'ях сталася біда. У сім'ї 11-річного хлопчика Сашка і моєї. Мій син Марк уникав зіткнення з авто, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждла. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надкол правої скроневої кістки, підозра на забій внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садни», – повідомив Шевчик.

Він зазначив, що його син Марк не ховався і не збирався тікати з місця ДТП – він начебто викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією.

«Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута згідно із законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиним батьками Наталею Іванівною та Сергієм Володимировичем знаходимося в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування і реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші. Вважаю, що на зараз це моя найперша задача як батька і як людини. Хочу сказати величезне дякую нашим лікарям за роботу. Ми всією сім'єю молимося за здоров'я цієї дитини», – написав Шевчик.

Раніше стало відомо, що 4 вересня ввечері 18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитра Шевчика збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході.

Хлопчик отримав закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку та гематому потилиці. Крім того, у дитини перелом лівого плеча без зміщення, забій грудної клітки і тазу.