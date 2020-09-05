Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації – ЗМІ



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В Кривому Розі сталася ДТП

У хлопчика діагностовано множинні травми

Увечері, 3 вересня, в Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася ДТП. За інформацією місцевого порталу «Первый городской», її винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній «Метінвест») і кандидата на пост міського голови від партії «Слуга народу» Дмитра Шевчика. Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика, який з матір'ю переходив дорогу по пішохідному переходу.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню, куди її екстрено перевели з Кривого Рогу. У хлопчика діагностовано множинні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематома потилиці і пр. Стала відома особа потерпілого. Це мешканець Довгинцівського району Кривого Рогу Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталося біля супермаркету «Ашан», на пішохідному переході. Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії «Слуга народу», намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак інформація вже просочилася в ЗМІ. Скандал, ймовірно, може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі.