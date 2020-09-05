На Івано-Франківщині фура зіткнулась з автівкою, загинуло чотири людини



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Фото сектору комунікації поліції Івано-Франківщини

Вік загиблих і місце їх проживання встановлюються

У Коломиї Івано-Франківської області внаслідок зіткнення легкового авто з вантажівкою «МАН» загинули четверо осіб.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Повідомлення про ДТП в Коломиї на автодорозі «Н-10» сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига» надійшло на лінію «102» о 02:50 в ніч на суботу.

«Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2102», рухався в бік Івано-Франківська, а водій «МАН» – в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля «МАН», в якого виникла поломка.

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їх вік і місце проживання встановлюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України».

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