Адвокат: актора Єфремова можуть засудити до восьми років колонії



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Російський актор Михайло Єфремов спричинив смертельну ДТП

Остаточний вирок актору оголосять 8 вересня

Російського актора Михайла Єфремова, швидше за все, засудять до шести або восьми років колонії загального режиму за скоєння смертельної ДТП в Москві.

Про це заявив його адвокат Ельман Пашаєв в інтерв'ю телеканалу «Москва 24».

«Від шести до восьми років колонії загального режиму», – відповів він на питання про ймовірний термін для Єфремова.

Раніше Пашаєв казав, що актор готовий до суворого вироку і ставиться до цього спокійно, тому що «з першого дня говорив, що буде великий строк».

Зазначимо, що обвинувачення попросило для Михайла Єфремова 11 років колонії загального режиму. Остаточний вирок йому оголосять 8 вересня.

Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

До слова, у мережі стали продавати «квитки» на суд над актором Михайлом Єфремовим.

Раніше адвокат Єфремова заявив, що актор не був за кермом під час ДТП.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.