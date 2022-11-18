Кількість кримінальних справ проти зрадників перевалила за тисячу

1224 особи перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності

Найбільшу кількість проваджень відкрито у п'ятьох областях

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників, перебіжчиків та колаборантів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Загалом з 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 1,098 тис. злочинів проти основ національної безпеки, а саме:

899 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

158 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

За результатами роботи ДБР 436 фігурантам вже повідомлено про підозру, 286 осіб оголошено у розшук, 1224 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 94 провадження.

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Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Робота триває.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави.