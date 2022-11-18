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Кількість кримінальних справ проти зрадників перевалила за тисячу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість кримінальних справ проти зрадників перевалила за тисячу
1224 особи перевіряється на причетність до держзради та колабораційної діяльності
фото ілюстративне

Найбільшу кількість проваджень відкрито у п'ятьох областях

Державне бюро розслідувань продовжує роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників, перебіжчиків та колаборантів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Загалом з 24 лютого 2022 року ДБР розслідує 1,098 тис. злочинів проти основ національної безпеки, а саме:

  • 899 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 158 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 10 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.

За результатами роботи ДБР 436 фігурантам вже повідомлено про підозру, 286 осіб оголошено у розшук, 1224 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 94 провадження.

Кількість кримінальних справ проти зрадників перевалила за тисячу фото 1

Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Робота триває.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави.

Теги: кримінал державна зрада колабораціонізм Державне бюро розслідувань війна росія окупанти

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