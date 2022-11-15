Вибух у Мелітополі: місцевий колаборант у надважкому стані (фото)

Колаборанта Трухіна доставлено в лікарню

Під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що колаборанта у надважкому стані доставлено в лікарню.

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Федоров зазначив, що Трухін – давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченка. Був депутатом міськради трьох скликань, в тому числі й від ОПЗЖ. Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради. При колишній владі був директором КП «Комунальна власність». Встиг розкрасти комунальне майно.

Після 24 лютого Трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність» і керував незаконним розподілом землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.

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