Вибух у Мелітополі: місцевий колаборант у надважкому стані (фото)
Колаборанта Трухіна доставлено в лікарню
Під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
«Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що колаборанта у надважкому стані доставлено в лікарню.
Федоров зазначив, що Трухін – давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченка. Був депутатом міськради трьох скликань, в тому числі й від ОПЗЖ. Брав участь у незаконних «підвальних» сесіях міськради. При колишній владі був директором КП «Комунальна власність». Встиг розкрасти комунальне майно.
Після 24 лютого Трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП «Комунальна власність» і керував незаконним розподілом землі та майна. Допомогав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.
Як повідомлялося, сьогодні вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.
Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.
Коментарі — 0