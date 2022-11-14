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Ліквідовано колаборанта в одному із селищ Запорізької області (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ліквідовано колаборанта в одному із селищ Запорізької області (фото)
У соцмережах підтвердили загибель Зубарєва
фото: скріншот з відео

Максима Зубарєва ліквідовано в результаті підриву автомобіля

Гауляйтера окупованого селища Якимівка в Запорізькій області Максима Зубарєва ліквідовано в результаті підриву автомобіля. На сторінці колаборанта підтвердили його загибель.

На сторінці Зубарєва у соцмережах підтвердили загибель зрадника, назвавши подію «терористичним актом».

Колаборанта Зубарєва було призначено окупантами головою «військово-цивільної адміністрації» Якимівки (Мелітопольський район) у травні, після чого він відзначився тим, що відразу створив «козачу дружину».

Раніше повідомлялось, що рашисти перетворили Мелітополь на військову базу.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. 

Читайте також: Смерть зрадника Стремоусова – сигнал від Москви: пояснення
Теги: війна окупація Запорізька область

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