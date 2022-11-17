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Колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри
Зрадники виконували завдання Кремля 
фото з відкритих джерел

Російські найманці спрямували «термінове звернення» до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України 

Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Про це інформує пресслужба установи.

У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи 12 представників створеної агресором «общественной палаты «ДНР». Цей окупаційний орган виконував ключові завдання Кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини. До його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет РФ.

Під виглядом «громадських» ініціатив вони допомагали Москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України. Саме вони направили «термінове звернення» до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.

Перед підготовкою «листа» зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У «заходах» активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім дванадцятьом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного «референдуму» у Донецькій області. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.

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Теги: СБУ Донеччина державна зрада

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