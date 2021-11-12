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    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю

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    СБУ викрила корупційну схему серед посадовців Нацполіції Кіровоградської області - Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю
    СБУ викрила корупційну схему серед посадовців Нацполіції Кіровоградської області
    фото: ssu.gov.ua

    Посвідчення на зброю коштувало у полісменів $500

    Служба безпеки викрила корупційну схему серед посадовців дозвільної системи Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області. Як повідомляє пресслужба СБУ, підозрювані незаконно торгували дозволами на зброю.

    За даними слідства до складу банди входили двоє посадовців поліції та колишній працівник МВС.
    Зловмисники «торгували» дозвільними документами на травматичну зброю для, нібито, охорони громадського порядку у селищних радах регіону. Посвідчення коштувало в них $500.

    «За даними слідства, вони налагодили корупційний механізм оформлення документів на право придбання та носіння зброї нелетальної дії. До протиправної діяльності залучили колишнього працівника МВС. Він підшукував клієнтів та був посередником для передачі грошей», – додає пресслужба.

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    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю
    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю
    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю
    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю
    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю

    Організаторів схеми було затримано під час одержання чергового хабаря. Послугами зловмисників скористалися або ж планували скористатися 200 осіб.

    «Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми», – відзначає пресслужба.

    Теги: Національна поліція України МВС СБУ зброя корупція в Україні гроші документи Кіровоградщина поліція
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    Кіровоградські полісмени за гроші видавали дозволи на зброю