Бухгалтер київського центру дитячої кардіології підозрюється у збитках на 2 млн грн

Гроші були безпідставно перераховані із держбюджету при закупівлі апаратів штучної вентиляції легень

Столичні правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» за фактом службової недбалості, що призвела до безпідставного перерахування 2 млн грн із держбюджету при закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, обіймаючи посаду головного бухгалтера, неналежно виконала свої службові обов’язки та, не пересвідчившись у правильності нарахованих сум за поставлені у Центр апарати штучної вентиляції легень та наркозно-дихальні станції, безпідставно перевищила суми таких нарахувань на 2 млн грн.

Зокрема, фінансистка не врахувала, що апарат штучної вентиляції легень та наркозно-дихальна станція є товарами, необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій, гострої респіраторної хвороби Covid-19, а тому звільняються від оподаткування ПДВ.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність до розтрати державних коштів інших посадових осіб Центру та підприємства, яке здійснювало поставку апаратів.

Нагадаємо, повідомлено про підозру трьом службовим особам комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» Київської міської держадміністрації та двом директорам підрядних товариств за фактом розтрати бюджетних коштів на суму близько 2 млн грн під час ремонту житлових будинків.