МВС відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків

Військові, яка охоронятимуть кордон з Білоруссю, вирушили на позиції 11 листопада

На сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткові сили для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тис. військовослужбовців і поліцейських», – заявив глава МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тис. військових Держприкордонслужби, 3,5 тис. – службовців Нацгвардії і ще 2 тис. полісменів.

«Чергувати також буде авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, будуть перекидати наші сили на кордон», – додав міністр.

Напередодні задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО було ухвалено низку невідкладних рішень.

Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

Нагадаємо, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом білоруський диктатор Лукашенко лякає сусідів літаками, які здатні нести ядерну зброю.

Крім того, через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну.

Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

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