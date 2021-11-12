Скільки коштувало проживання президента Ізраїлю та його свити в готелі InterСontinental (документ)

Президент України Володимир Зеленський з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом під час державного візиту в Києві

П’ятизірковий готель обрали на прохання представників Ізраїлю

Державне управління справами оприлюднило вартість проживання членів делегації на чолі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у п’ятизірковому готелі InterContinental Kyiv. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Нагадаємо, що 5–7 жовтня президент Ізраїлю відвідав Україну з першим державним візитом. Його та ще дев’ятьох осіб делегації поселили в InterContinental Kyiv. Зокрема, готельний номер, який протягом 5–7 жовтня винаймав Іцхак Герцог, коштував 86,3 тис. грн.

Натомість витрати на проживання інших членів офіційної делегації були скромнішими – разом 88 тис. грн (один номер коштував 9,7 тис. грн).

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«Готель InterContinental Kyiv має величезний досвід у розміщенні делегацій найвищого рівня, створює належні умови для забезпечення приватності під час проведення зустрічей та перемовин, а також надає у користування укомплектований бізнес-центр. З огляду на те, що державний візит глави іноземної країни є найвищою формою міжнародного спілкування, а також з метою дотримання принципу взаємності та виходячи з досвіду, що склався у двосторонніх відносинах, приймаюча сторона має забезпечити проживання делегації у визначеному ізраїльською стороною готелі», – пояснило управління протокольного та господарського забезпечення заходів Державного управління справами.

Загальні готельні витрати, які замовляло Державне управління справами, вартували 187,7 тис. грн.

Як повідомив «Главком», на початку листопада Державне управління справами повідомило про намір укласти угоду з Банкнотно-монетним двором Національного банку на закупівлю державних нагород загальною вартістю 3,29 млн грн.