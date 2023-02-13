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Колишній перший заступник міністра охорони здоров’я отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Колишній перший заступник міністра охорони здоров’я отримав підозру
Колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості
фото: МОЗ

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, якого уряд звільнив минулого тижня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень. Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Нагадаємо, у червні 2021 року Кабінет міністрів призначив Олександра Комаріда заступником міністра охорони здоров'я України.  До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Теги: розслідування

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