Уряд призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я

Олександр Комаріда відповідатиме у МОЗ за європейську інтеграцію

Комаріда у МОЗ очолював Директорат фармацевтичного забезпечення

Кабінет міністрів призначив Олександра Комаріда заступником міністра охорони здоров'я України. У МОЗ очолював Директорат фармацевтичного забезпечення. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook.

«Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці», - написав Ляшко.

До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Тиждень тому Кабінет міністрів України призначив нового санітарного лікаря. Ним став заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Також 2 червня уряд призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ними стали Ігор Кузін і Петро Ємець.

Раніше Ляшко говорив, що має намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при міністерстві.

До цього Кабінет міністрів звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я, які працювали з Максимом Степановим. Зокрема, за власним бажанням звільнили Світлану Шаталову, а також Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.