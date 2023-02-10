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СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Затримано сімох організаторів нелегальних трафіків
фото: СБУ

Вартість «квитка на втечу» – 12 тисяч доларів

Служба безпеки вчергове викрила та заблокувала канали незаконного виїзду за кордон ухилянтів. Про це повідомили в СБУ.

Під час слідчо-оперативних дій у різних регіонах України правоохоронці затримали сімох організаторів нелегальних трафіків.

«За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі», — йдеться в заяві СБУ.

За інформацією правоохоронців, середня вартість так званого «квитка на втечу» становила 1,5-12 тис. доларів з людини. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.

СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон фото 1
фото: СБУ
  • На Київщині СБУ викрила правопорушника, який продавав фіктивні посвідчення «багатодітного батька» або волонтера ухилянтам для виїзду за кордон.
  • На Закарпатті співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали організатора каналу нелегальної міграції на передачі йому 12 тис. доларів. За цю суму він гарантував приховано вивезти за кордон цілу групу ухилянтів.
  • На Житомирщині знешкоджено групу осіб, члени якої допомагали з оформленням фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. Серед організаторів схеми – очільниця місцевої громадської організації.
  • На Запоріжжі викрито зловмисників, які вносили недостовірні відомості до системи «Шлях». Для цього використовували свої зв’язки серед посадовців держустанов та перевізників.
  • На Миколаївщині затримано організатора, який підробляв свідоцтва про народження неповнолітніх дітей і продавав фальшиві документи потенційним призовникам.
  • У Дніпропетровській області викрито жителя регіону на оформленні ухилянтів до складу місцевої благодійної організації для їхнього виїзду за кордон нібито за гуманітарною допомогою.
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон фото 2
фото: СБУ

Наразі організаторам схем повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Зловмисникам загрожує від трьох до п'яти років з конфіскацією транспорту.

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники затримали два мікроавтобуси з ухилянтами на Буковині. Чоловіки планували пішки незаконно перетнути кордон із Румунією.

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Теги: прикордонники кордон ухилянти мобілізація

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