СБУ повідомила про підозру двом «підлеглим» гауляйтера Сальдо: серед них – депутат ОПЗЖ

Щоб замаскувати свою злочинну діяльність, зловмисник вигадав собі псевдонім Ушинський Семен Анатолійович

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Херсонської області. Одним із них є колишній голова правління місцевого текстильного комбінату, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

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Після тимчасового захоплення обласного центру він добровільно вступив до лав окупаційної адміністрації. Там за особистої протекції гауляйтера володимира сальдо його призначили так званим «першим заступником міського голови» Херсона.

Щоб замаскувати свою злочинну діяльність, зловмисник вигадав собі псевдонім Ушинський Семен Анатолійович, яким підписував «розпорядчі» документи окупаційного органу. Насамперед це стосувалося «передачі» у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об’єктів енергетики. Однак, під час звільнення Херсона колаборант втік разом з іншими поплічниками рашистів на лівий берег р. Дніпро.

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У ході обшуків в офісному приміщенні та за адресую проживання фігуранта правоохоронці виявили документи із доказами його співпраці з окупантами. Також співробітники СБУ вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси.

Ще одним зловмисником виявився депутат Генічеської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ», який після захоплення району погодився очолити окупаційну адміністрацію.

На цій «посаді» він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та «доповідав» про них до російських каральних органів.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Наразі фігуранти перебувають у тимчасово окупованому Генічеську.

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