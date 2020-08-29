Колишнього високопосадовця «Нафтогазу» викрили на розкраданні мільйонів



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Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії

Злочинну схему розтрати та заволодіння коштами компанії викрили слідчі Головного слідчого управління

Колишнього керівника компанії, засновником якої є «Нафтогаз», підозрюють у розкраданні 1,7 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Силовики зазначають, що виявили схему заволодіння коштами одного з підприємств НАК «Нафтогаз України».

У МВС наголосили, що злочинну схему розтрати та заволодіння коштами компанії викрили слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих підозрюваною особою наказів безпідставно виплатили виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень – безпосередньо директорові товариства.

«Поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами компанії. 28 серпня колишньому директорові структурного підрозділу НАК слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. На даний час продовжуються слідчі та процесуальні дії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня, прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно особи, яка організувала злочинну схему вимагання $5 млн доларів неправомірної вигоди від колишнього голови правління банку. Організатор злочину три роки переховувався за кордоном.