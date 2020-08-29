Вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео)



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27 серпня СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили 250 мільйонів доларів

Постраждала просила покликати охорону, вирішивши так привернути увагу

Вкладниця фінансової піраміди B2B Jewelry підрізала собі вени прямо в офісі компанії.

Про це повідомляють в Telegram-каналі «Труха.Харків».

У мережі з’явилися криваві кадри з місця подій. Відчайдушна жінка порізала собі вени на очах у працівників B2B Jewelry. Вона просила покликати охорону, вирішивши так привернути увагу.

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B2B Jewelry – мережа ювелірних магазинів, які залучали клієнтів перспективою виплат величезного кешбеку. Гроші капали людям щотижня на картку протягом року після покупки.

Нагадаємо, що 27 серпня СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили 250 мільйонів доларів. Там обдурили понад 600 тисяч осіб.

Як повідомлялося, «Золота піраміда» B2B Jewelry обзавелася власною партією.

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