За встановлення цін на газ тепер відповідають газзбути – «Нафтогаз»



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Максим Рабінович, директор Газопостачальної компанії (ГПК) «Нафтогаз України»

1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення

Із запуском нового ринку газу кожна газопостачальна компанія визначає самостійно ціну газу для своїх клієнтів. Про це в ефірі телеканалу «Україна24» заявив Максим Рабінович, директор Газопостачальної компанії (ГПК) «Нафтогаз України».

«З 1 серпня «Нафтогаз» не встановлює ціну для всього населення, а встановлює ціну лише для населення, яке споживає напряму у компанії, газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Інші постачальники, це збути так звані, встановлюють ціну самостійно, в залежності від того, по якій ціні вони купують цей газ, і націнки, які вони вже додають до ціни газу», - підкреслив він.

Максим Рабінович також додав, що газопостачальна компанія «Нафтогаз» пропонує своїм клієнтам зафіксувати ціну газу на рік, аби не залежати від сезонних коливань цін на ринку. «У компанії ГК «Нафтогаз України» у вересні ціна 4,70 гривні. Стабілізувати ціну і дати нашим клієнтам у тому числі відсутність ризиків з точки зору зростання ціни ми пропонуємо, наприклад, річний тариф, коли ви фіксуєте тариф на весь рік і вже не залежите від ціни, яка буде у наступних місяцях. І цей тариф, ця ціна зараз дуже популярна серед наших клієнтів», - зазначив директор газопостачальної компанії.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажи газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника. Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.

Також нагадаємо, що «Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення. В рамках місячного контракту у вересні ціна газу у «Нафтогаз України» зросла на 45% до 4,7 грн за куб. м.