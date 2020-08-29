В Борисполі чоловік викрав на заправці чотирирічну дитину (відео)



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З метою розшуку зловмисника та його затримання одразу була введена спеціальна поліцейська операція, орієнтовані усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей Скріншот з відео

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні трьох злочинів

Поліція Київщини оперативно розшукала та затримала викрадача чотирирічної дівчинки. Зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами.

Наразі його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадач знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, розповідає із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

На автозаправній станції у місті Бориспіль Київської області невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від доньки, розраховуючись за паливо, викрав дівчинку, посадив її в автівку та зник у невідомому напрямку.

Повідомлення про викрадення дитини до спецлінії 102 надійшло від батьків у п’ятницю, 28 серпня, близько 20:00.

Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, з метою розшуку зловмисника та його затримання одразу була введена спеціальна поліцейська операція, орієнтовані усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також були залучені працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, полк поліції особливого призначення.

Не зважаючи на усі складнощі пошуків, працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний місцевий житель.

Дівчинку повернули батькам неушкодженою.

За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій події буде надана додаткова правова кваліфікація.