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    Кримінал

    Колишня депутатка із Золотого отримала підозру за «референдум» на Луганщині

    У 2014 році жінка, зрадивши присязі, вже як &laquo;секретар виборчої комісії&raquo; організувала та провела фейковий референдум - Колишня депутатка із Золотого отримала підозру за «референдум» на Луганщині
    У 2014 році жінка, зрадивши присязі, вже як «секретар виборчої комісії» організувала та провела фейковий референдум
    фото: ria.ru

    Ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

    Правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

    За даними слідства, у травні 2014 року громадянка, зрадивши присязі, вже як «секретар виборчої комісії» організувала та провела фейковий референдум про «державну самостійність «ЛНР» у Золотому.

    Зазначається, що зараз жінка перебуває на підконтрольній українській владі території. Їй вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

    У 2021 році у Луганській області, за матеріалами СБУ, за ст. 110 Кримінального кодексу судові вироки отримали три депутати місцевих рад.

    Вони, як і їхня «колега» із Золотого, брали участь в організації та проведенні антидержавного фейкового «референдуму» 2014 року.

    Додамо, що СБУ викрила батюшку Московського патріархату, який валив українську владу на Донбасі. Слідчі встановили протиправні дії колишнього настоятеля храму Московської церкви в Україні у місті Привілля на Луганщині, активного учасника антиконституційних заходів так званої «руської весни» у 2014 році.

    Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного «референдуму» щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України. Згодом він втік до окупованого Криму.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ «ЛНР» депутат референдум жінка державна зрада
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    Колишня депутатка із Золотого отримала підозру за «референдум» на Луганщині