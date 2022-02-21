Колишня депутатка із Золотого отримала підозру за «референдум» на Луганщині
Ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України ексдепутатці Золотівської міської ради Луганської області. Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
За даними слідства, у травні 2014 року громадянка, зрадивши присязі, вже як «секретар виборчої комісії» організувала та провела фейковий референдум про «державну самостійність «ЛНР» у Золотому.
Зазначається, що зараз жінка перебуває на підконтрольній українській владі території. Їй вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
У 2021 році у Луганській області, за матеріалами СБУ, за ст. 110 Кримінального кодексу судові вироки отримали три депутати місцевих рад.
Вони, як і їхня «колега» із Золотого, брали участь в організації та проведенні антидержавного фейкового «референдуму» 2014 року.
Додамо, що СБУ викрила батюшку Московського патріархату, який валив українську владу на Донбасі. Слідчі встановили протиправні дії колишнього настоятеля храму Московської церкви в Україні у місті Привілля на Луганщині, активного учасника антиконституційних заходів так званої «руської весни» у 2014 році.
Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного «референдуму» щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України. Згодом він втік до окупованого Криму.