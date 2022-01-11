Ексміністр розповів про обіцянку Путіна «розв'язати проблему Лукашенка»

Переформатування політичного життя Білорусі може відбутися вже у поточному році

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, взяв на себе зобов’язання «розв'язати проблему» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вже цього року. Таке припущення в етері програми «ХАРД з Влащенко» зробив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Наскільки я чув – можливо, ця інформація не на 100% правдива, – Путін все-таки пообіцяв «розв'язати проблему» Лукашенка поточного року», – пояснив дипломат.

На думку Клімкіна, Лукашенко, який постійно «підтакує» Путіну, прагне отримати посаду в межах «Союзної держави» – анонсованого раніше об’єднення Росії та Білорусі.

«Подивимося, як просуватиметься процес підготовки нової Конституції», – підсумував Клімкін.

Зазначимо, на лютий 2022 року в Білорусі заплановано проведення Конституційного референдуму. При цьому, його конкретна дата поки не оголошена. Повідомлялося, що З конституції Білорусі можуть зникнути рядки про без’ядерний та нейтральний статус держави.

Як і прогнозувалося, у новій редакції пропонують зменшити повноваження президента. Також офіційно прописують права органу, що раніше мав декларативний статус - Всебілоруських народних зборів, надаючи йому ширші повноваження, ніж парламенту.

Попри очікування, у прикінцевих положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Парламентські вибори мають пройти у визначений чинним законодавством час.

Нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити «обнуління» попередніх термінів Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив про намір повернути Україну «в лоно справжньої віри».

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