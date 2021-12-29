Жителі села на Полтавщині хочуть провести референдум про легалізацію марихуани

Для початку референдуму за народною ініціативою потрібно зібрати щонайменше 3 млн підписів

Ініціативна група з Полтавської області планує організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум питання: «Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?». Таке рішення підтримали на зборах громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Вони відбулися 10 грудня у Великій Багачці.

Центральна виборча комісія зареєструвала ініціативну групу й встановила строк збору підписів виборців під ініціативою: з 24 грудня 2021 року до 23 березня 2022 року включно.

Також 18-19 листопада 2021 року у Мачухах, Решетилівці, Пирятині та Глобиному утворили чотири ініціативні групи, які планують збирати підписи для винесення на всеукраїнський референдум чотирьох питань.

Фото: Глобинська громада

Планують виносити на референдум такі питання:

Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу?

Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?

Для початку референдуму за народною ініціативою потрібно зібрати щонайменше 3 млн підписів. Збирати їх потрібно у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Якщо всі норми про ініціювання референдуму дотримали, то оголосити його має Президент України своїм указом. На референдум пропонують виносити питання з чотирьох сфер:

зміни до І, ІІІ і XIII розділів Конституції (це розділи «Загальні засади», «Вибори. Референдум» та «Внесення змін до Конституції»);

питання загальнодержавного значення;

зміни території України;

скасування законів чи їхніх окремих норм.

Водночас не можна на референдумі розв'язувати питання, які прямо суперечать Конституції, підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України. На референдум не можна виносити питання податків, бюджету та амністії.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив нещодавні слова Зеленського про «референдум щодо Донбасу».

Також голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія розкрив подробиці заяви Зеленського про референдум щодо Донбасу.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю 1+1 припустив можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.