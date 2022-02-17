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    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський

    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    фото: Офіс президента

    Зеленський: «Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск»

    Україна довгий час рухається в напрямку членства в НАТО, але на шляху євроатлантичної інтеграції нашій державі чиниться протидія. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині.

    «Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це», – наголосив Президент.

    Володимир Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується.

    «І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів», – сказав він.

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    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський
    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський

    Водночас Володимир Зеленський зауважив, що РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому її війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни «підігрують їм у цьому».

    «Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія», – наголосив глава держави.

    Президент відзначив, що геополітичний курс України закріплений у нашій Конституції, і це дійсно є вибором українського народу.

    «Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить – 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення», – зауважив Президент і додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський направляється в район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де сьогодні спостерігається загострення ситуації практично по всій лінії фронту.

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    Теги: Росія НАТО армія референдум Володимир Зеленський Україна
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    Україну в НАТО не хоче бачити не лише Росія, а й деякі члени Альянсу – Зеленський