Смертельне ДТП у Харкові. Що відомо про мажора, який був за кремом (фото)

Стали відомі подробиці жахливої аварії: за кермом однієї з автівок був 16-річний Микола Харківський

У Харкові підліток за кермом Infiniti влаштував ДТП

Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

Від удару обидва автомобілі пролетіли кілька десятків метрів. На місці події відразу зібралося багато перехожих, прибули поліцейські і медики.

Слідчі дійшли висновку, що водій Infifniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Швидкість Infiniti перевищувала 100 кілометрів на годину. Інформацію про ДТП внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці, водій Infifniti і два його пасажири – чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в лікарню потрапили четверо, серед яких – неповнолітні пасажири Infiniti.

Водій Infiniti потрапив до реанімації, але незабаром його відпустили.

За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому днями купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

На його сторінці в Instagram можна було побачити безліч історій нічних поїздок, в ході однієї з них він обматюкав патрульного поліцейського. Зараз вся інформація видалена.

Паблік ХС / Харків опублікував скриншоти від підписниці, яка каже, що листувалася з Харківським.

Він хвалиться, що «проїжджав» таких як вона «не один раз».

«Краще мати багато грошей і спокійно гуляти», – йдеться в листуванні.

Також повідомляється, що батьки підлітка вже заявили про викрадення автомобіля.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.