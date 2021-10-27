  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Смертельне ДТП у Харкові. Що відомо про мажора, який був за кремом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стали відомі подробиці жахливої аварії: за кермом однієї з автівок був 16-річний Микола Харківський<br /><br /><br /> - Смертельне ДТП у Харкові. Що відомо про мажора, який був за кремом (фото)
    Стали відомі подробиці жахливої аварії: за кермом однієї з автівок був 16-річний Микола Харківський


    Фото Харків 1654

    У Харкові підліток за кермом Infiniti влаштував ДТП

    Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

    Від удару обидва автомобілі пролетіли кілька десятків метрів. На місці події відразу зібралося багато перехожих, прибули поліцейські і медики.

    Слідчі дійшли висновку, що водій Infifniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

    Швидкість Infiniti перевищувала 100 кілометрів на годину. Інформацію про ДТП внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).

    За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці, водій Infifniti і два його пасажири – чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що в лікарню потрапили четверо, серед яких – неповнолітні пасажири Infiniti.

    Водій Infiniti потрапив до реанімації, але незабаром його відпустили.

    За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому днями купили батьки.

    Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Фото t.me/hueviykharkov
    Фото t.me/hueviykharkov
    Фото Харків 1654
    Фото t.me/hueviykharkov
    Фото t.me/hueviykharkov
    Фото t.me/hueviykharkov
    Фото t.me/hueviykharkov

    На його сторінці в Instagram можна було побачити безліч історій нічних поїздок, в ході однієї з них він обматюкав патрульного поліцейського. Зараз вся інформація видалена.

    Паблік ХС / Харків опублікував скриншоти від підписниці, яка каже, що листувалася з Харківським.

    Він хвалиться, що «проїжджав» таких як вона «не один раз».

    «Краще мати багато грошей і спокійно гуляти», – йдеться в листуванні.

    Також повідомляється, що батьки підлітка вже заявили про викрадення автомобіля.

    Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

    За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Теги: Харків ДТП водій викрадення жінка чоловік батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельне ДТП у Харкові. Що відомо про мажора, який був за кремом (фото)