Смертельна ДТП у Харкові: за даними ЗМІ, винуватець – підліток, і раніше він стріляв у людину
У 2019 році юнак нібито стріляв у жінку
За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції. Про це пише Telegram-канал «Труха».
За даними каналу, зараз неповнолітній водій Infiniti знаходиться в реанімації. Машину йому днями купили батьки.
«З поліцейського протоколу: винуватець у віці 14 років у 2019 році в Таврії на Гагаріна конфліктував із жінкою. В ході конфлікту він дістав пневмат і вистрілив в жінку, після чого направив ствол у бік її дитини», – йдеться в повідомленні.
На каналі показали сторіз, які знімав підліток. На відео чутно нецензурну лайку.
Також повідомляється, що помер пасажир автомобіля, за кермом якого перебував підліток.
У Харкові поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, в якій загинув водій Chevrolet Aveo і постраждали три людини.
За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє отримали травми.
Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. Щонайменше одна людина загинула та четверо травмованих.