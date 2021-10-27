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    Смертельна ДТП у Харкові: за даними ЗМІ, винуватець – підліток, і раніше він стріляв у людину

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    Три автомобілі зіткнулися на проспекті Гагаріна<br /><br /> - Смертельна ДТП у Харкові: за даними ЗМІ, винуватець – підліток, і раніше він стріляв у людину
    Три автомобілі зіткнулися на проспекті Гагаріна

    Фото t.me/hueviykharkov

    У 2019 році юнак нібито стріляв у жінку

    За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції. Про це пише Telegram-канал «Труха».

    За даними каналу, зараз неповнолітній водій Infiniti знаходиться в реанімації. Машину йому днями купили батьки.

    «З поліцейського протоколу: винуватець у віці 14 років у 2019 році в Таврії на Гагаріна конфліктував із жінкою. В ході конфлікту він дістав пневмат і вистрілив в жінку, після чого направив ствол у бік її дитини», – йдеться в повідомленні.

    На каналі показали сторіз, які знімав підліток. На відео чутно нецензурну лайку.

    Також повідомляється, що помер пасажир автомобіля, за кермом якого перебував підліток.

    У Харкові поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, в якій загинув водій Chevrolet Aveo і постраждали три людини.

    За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє отримали травми.

    Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. Щонайменше одна людина загинула та четверо травмованих.

    Теги: Харків ДТП водій
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    Смертельна ДТП у Харкові: за даними ЗМІ, винуватець – підліток, і раніше він стріляв у людину