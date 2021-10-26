Жахлива аварія в Харкові: автівки порозривало на шматки, є жертви (фото, відео)

У Харкові сталася смертельна ДТП

У Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. Щонайменше одна людина загинула та четверо травмованих. Про це інформує Нацполіція.

Страшна аварія трапилась на перехресті вулиць. На опублікованих кадрах видно, як автівки зіткнулись на шаленій швидкості.

«Попередньо, в результаті ДТП на проспекті Гагаріна загинула одна людина, троє громадян отримали травми», – розповіли правоохоронці.

Вони здійснюють комплекс необхідних заходів для встановлення обставин аварії. Наразі причин та винних не називають.

Видання «Редпост» написало, що аварія сталась на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Попередньо відомо, що було потрійне зіткнення.

«Двох постраждалих забрала швидка – дівчина була у свідомості, чоловіка рятували медики», – мовиться у повідомленні.

Очевидці біля авто Chevrolet Aveo повідомляють про загиблого, а у Škoda пошкоджене заднє ліве крило.

Через величезну силу зіткнення третє авто просто неможливо ідентифікувати. Попередньо пишуть, що двигун лежить просто на проїжджій частині.