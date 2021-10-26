На Полтавщині люди перекрили трасу через підвищення тарифів на газ (фото)

Учасники акції вимагали у підприємства «Лубнигаз» не підвищувати тариф

Учасники акції пропускали авто екстрених служб, а ще машини з дітьми та пенсіонерами

У Лубенському районі місцеві мешканці влаштували акцію проти підвищення тарифів на газ. Про це повідомляє «Суспільне».

Близько 11:00 жителі Лубен та прилеглих сіл перекрили трасу Київ–Харків біля села Засулля. Приблизно 30 людей із плакатами ходили пішохідним переходом. Учасники акції вимагали у підприємства «Лубнигаз» не підвищувати тариф на газ та його постачання.

Поліцейські призупинили рух транспорту в обидва боки. Люди пропускали авто екстрених служб, а ще машини з дітьми та пенсіонерами.

Організаторами акції є ГО «Лубенський шлях». Невдовзі акція припинилася та рух транспорту було відновлено.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Зазначимо, тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.