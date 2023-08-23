Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Командир взводу на Дніпропетровщині здав в ломбард військового майна на 500 тис. грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Командир взводу на Дніпропетровщині здав в ломбард військового майна на 500 тис. грн
фото: Спеціалізована прокуратура

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

На Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. 

Слідством встановлено, що командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме: чотири комплекти радіостанцій портативних спеціального призначення Motorola DP 4400 та два квадракоптера DJI mavic 3E загальною вартістю 500 тис. грн. Здав вказане військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. 

Нагадаємо, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Дніпропетровщина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Пікало у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок
Ексвійськком Дніпропетровщини підозрюється у незаконному збагаченні на майже 8,5 млн грн
18 серпня, 11:45
МВС наголошує, що підставою проведення обшуків були виявлені масштабні корупційні схеми, до яких були причетні службові особи
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)
Сьогодні, 12:59
Олексій Резніков
Резніков анонсував нововведення в роботі військкоматів
Вчора, 23:06

Кримінал

Командир взводу на Дніпропетровщині здав в ломбард військового майна на 500 тис. грн
Командир взводу на Дніпропетровщині здав в ломбард військового майна на 500 тис. грн
Колишній правоохоронець обкрадав агропідприємство на Харківщині
Колишній правоохоронець обкрадав агропідприємство на Харківщині
Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах
Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах
Як в Україні карають за обмін «голими» фото? Хіт-парад вироків
Як в Україні карають за обмін «голими» фото? Хіт-парад вироків
Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного
Побиття трансгендерної військової у Львові. Прокуратура взялася за жителя Рівного
На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці
На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
71K
У Британії скандал через біженців з України
61K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
8839
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
4592
Олег Скрипка взяв участь у фестивалі в Чорногорії, який організувала росіянка
4384
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту