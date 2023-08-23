Командир взводу на Дніпропетровщині здав в ломбард військового майна на 500 тис. грн

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

На Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Слідством встановлено, що командир розвідувального взводу викрав ввірене йому військове майно, а саме: чотири комплекти радіостанцій портативних спеціального призначення Motorola DP 4400 та два квадракоптера DJI mavic 3E загальною вартістю 500 тис. грн. Здав вказане військове майно в ломбарди на території Дніпропетровської області, за що отримав грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.