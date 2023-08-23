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Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)
МВС наголошує, що підставою проведення обшуків були виявлені масштабні корупційні схеми, до яких були причетні службові особи
фото: ДБР

Поліція вилучила понад 10 тис. медичних справ

Правоохоронці провели понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях,  вилучили понад 10 тис. особових медичних справ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці уточнили, що слідчі дії проводилися у медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях, військкоматах та за місцем проживання осіб, причетних до корупційних схем.

Поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо.

МВС наголошує, що підставою проведення обшуків були виявлені масштабні корупційні схеми, до яких були причетні службові особи. За хабарі фігуранти допомагали чоловікам призовного віку втекти від мобілізації, оформити інвалідність чи отримати статус тимчасово непридатного до служби в армії.

«Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели понад 200 одночасних обшуків у військкоматах.

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Теги: обшук військомат

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