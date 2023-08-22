Резніков анонсував нововведення в роботі військкоматів

Влада готує серйозну цифровізацію ТЦК

Українські Територіальні центри комплектації (ТЦК) отримають доступ до всіх державних реєстрів уже восени цього року. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час Міжнародного ветеранського форуму.

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«Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією», – зазначив посадовець.

За його словами, нововведення дозволить автоматично отримувати інформацію від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

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«Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися», – пояснив Резніков.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами проводить понад 200 одночасних обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни.

Раніше стало відомо, що в Одесі прийшли з обшуками до низки районних ТЦК. Крім того, обшуки проходять і на Рівненщині.

До слова, сьогодні слідчі затримали командира одного з відділень військкомату Вінницької області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол.