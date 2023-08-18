Ексвійськком Дніпропетровщини підозрюється у незаконному збагаченні на майже 8,5 млн грн

Анатолій Пікало у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок

У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів

Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя і виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн в ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх чотирьох років став власником рухомого та нерухомого майна на 7,8 млн грн: дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat, Ford Ranger, автомобіль Audi А6, Volkswagen Id.6.

«Батько воєнкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом 1,1 мл грн, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу вартістю 1,1 млн грн», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, дружина воєнкома минулого року отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол., хоча його законний дохід за все життя значно менший.

А сам ексначальник Дніпропетровського Територіального центру комплектування у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок.

«НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід воєнкома та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів», – підкреслюють в НАЗК.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

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До слова, президент України Володимир Зеленський оголосив, що в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.