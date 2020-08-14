Контррозвідка затримала на Луганщині найманця «ЛНР»



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Чоловік приєднався до бойовиків, коли перебував у в'язниці

Бойовик оселився поблизу місць дислокації підрозділів Збройних сил України

Контррозвідники Служби безпеки України в районі проведення операції Об'єднаних Сил виявили та затримали найманця незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілі позицій українських військових підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка угруповання, що має назву «Козача національна гвардія всевеликого війська донського перевальського гарнізону», а також найманця «Четвертої бригади другого армійського корпусу народної міліції «ЛНР».

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.