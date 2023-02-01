Працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані

Підозрюваному загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі

Інспектор з охорони праці ДК «Укроборонпром» підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що 48-річний житель м. Києва, будучи офіцером запасу Збройних сил України та чинним співробітником підприємства оборонного комплексу, у воєнний час перейшов на бік ворога з метою виконання завдання спецслужб РФ зі збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру. Здійснювати підривну діяльність проти України підозрюваному запропонував його колишній однокласник – теперішній співробітник уряду РФ, який отриману інформацію передавав представнику міністерства оборони РФ.

У березні 2022 року, під час оборони Київщини, підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій, інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань України.

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«Після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав «замовнику» фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон української техніки. Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

«Таким чином, громадянин умисно вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану», – зазначили в прокуратурі.

За такі злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Раніше повідомлялося, що окупанти готували ракетний удар по заходу, а допомагав їм юнак із Тернопільщини.