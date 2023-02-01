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Працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Працівник «Укроборонпрому» корегував обстріли Києва та зливав розвіддані
Вінницька обласна прокуратура

Підозрюваному загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі 

Інспектор з охорони праці ДК «Укроборонпром» підозрюється у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що 48-річний житель м. Києва, будучи офіцером запасу Збройних сил України та чинним співробітником підприємства оборонного комплексу, у воєнний час перейшов на бік ворога з метою виконання завдання спецслужб РФ зі збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру. Здійснювати підривну діяльність проти України підозрюваному запропонував його колишній однокласник – теперішній співробітник уряду РФ, який отриману інформацію передавав представнику міністерства оборони РФ. 

У березні 2022 року, під час оборони Київщини, підозрюваний передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій, інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань України.

«Після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав «замовнику» фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон української техніки.  Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

«Таким чином, громадянин умисно вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній безпеці України – перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану», – зазначили в прокуратурі.

За такі злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що окупанти готували ракетний удар по заходу, а допомагав їм юнак із Тернопільщини.

Теги: Київ Укроборонпром війна росія Київщина

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