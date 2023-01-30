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Окупанти готували ракетний удар по заходу, їм допомагав юнак із Тернопільщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готували ракетний удар по заходу, їм допомагав юнак із Тернопільщини
Російська спецслужба завербувала хлопця після початку повномасштабного вторгнення
СБУ

Агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати

Співробітники Служби безпеки викрили агента ФСБ у Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ймовірним зрадником виявився мешканець Кременецького району. Його російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідмолялося, що СБУ затримала російського агента, який допомагав ворогу бомбити Харків.

Теги: Тернопільщина війна росія окупанти Україна ФСБ

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