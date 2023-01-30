Окупанти готували ракетний удар по заходу, їм допомагав юнак із Тернопільщини

Агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати

Співробітники Служби безпеки викрили агента ФСБ у Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики. Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ймовірним зрадником виявився мешканець Кременецького району. Його російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

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Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з ФСБ використовував спеціально створений Телеграм-канал.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше повідмолялося, що СБУ затримала російського агента, який допомагав ворогу бомбити Харків.