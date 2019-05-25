Лідера нікопольської банди «Біле братство» взяли під варту без права застави



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Ян Яцишин перебував у розшуку

Лідера одного з найбільших ОЗУ Яцишина затримано в Дніпрі

Корольовський суд Житомира взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваного в організації замовного вбивства та лідера нікопольського злочинного угруповання «Біле братство» Яна Яцишина.

Про це Громадському повідомили в поліції Житомирської області.

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного і повторного переховування.

Зранку 24 травня у Дніпрі поліцейські затримали Яцишина, який перебував у розшуку.

27 грудня минулого року Ян Яцишин вийшов під заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера та члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні «Біле братство», яке займалось незаконним обігом наркотиків. Ними виявились Руслан Лісанов та Ян Яцишин. Під час обшуку в машині Яцишина знайшли зброю, наркотики та гроші.

Руслан Лісанов, за даними слідства, затримали 23 липня. Напередодні, 22 липня біля селища Оліївка невідомі на дорозі обстріляли авто, вогнепальне поранення дістала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Лісанов підозрюється у виконанні ролі кілера під час нападу на авто, організатором злочину, за версією слідства, був Ян Яцишин.

44-річного Яцишина затримали 28 липня, коли він їхав трасою Київ-Чоп до Житомира, нібито на підмогу Лісанову. Йому інкримінують організацію замовного вбивства. За даними слідства, за реалізацію вбивства Георгія Курашвілі, який знаходився в автомобілі, у який стріляли, Яцишин пообіцяв Руслану Лісанову 500 тисяч гривень.

Також Яцишину інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Також щодо Яцишина були відкриті кримінальні провадження за статтями 307 та 309 КК України — незаконне виготовлення, зберігання, придбання наркотичних засобів з метою та без мети збуту.

Крім цього, Яцишин проходить свідком у справі про подвійне вбивство в Нікополі: 10 лютого 2016 року в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.

30 листопада 2017 року в Нікопольському суді, під час 21-го судового засідання, батько одного із загиблих Руслан Тапаєв підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений — Сергій Вороновський загинули. 10 людей госпіталізували.

Після затримання Яцишина та Лісанова прокурор у справі Тапаєвих просив допитати обох в режимі відеоконференції. 4 жовтня в Нікопольському суді допитали Руслана Лісанова, а Ян Яцишин відмовився свідчити і просив етапувати його до Нікополя.

У серпні поліція провела обшуки у інших членів злочинного угруповання «Біле братство» в Нікополі, а у вересні повідомила про ліквідацію банди.