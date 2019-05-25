Зеленський прокоментував рішення трибуналу ООН
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Президент чекає від Кремля кроку в розблокуванні процесу переговорів
Виконання Росією рішення трибуналу ООН з морського права про звільнення українських моряків і кораблів, захоплених біля Керченської протоки, може стати першим сигналом до закінчення конфлікту з Україною. Так відреагував на рішення трибуналу президент Володимир Зеленський.
«Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною», - написав Зеленський в Facebook.
На його думку, таким чином Росія може зробити крок до «розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем цивілізованим способом».
«Подивимося, який шлях оберуть в Кремлі. Але ми дуже чекаємо наших хлопців вдома!», - додав він.
Як повідомлялося, сьогодні Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді минулого року.
Україна очікує швидке виконання Росією рішення трибуналу. Згідно з рішенням, Росія повинна відзвітувати про виконання рішення звільнити українських моряків і кораблів до 25 червня.
У Москві ж заявили, що передбачені Конвенцією ООН з морського права процедури вирішення спорів не застосовуються до інциденту в Керченській протоці.