Україна формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті



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У спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи

Міжнародний трибунал з морського права буде розглядати справу українських полонених моряків по суті, бо вважає це своєю юрисдикцією. Україна вже формує склад арбітражного трибуналу.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Оксану Золотарьову, директорку департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України.

За її словами, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга — в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

«Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН з морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом з Російською Федерацією і потім він перейде до розгляду справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ», — сказала Золотарьова.

Також вона додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій з боку українців не було, тому юрисдикція трибуналу у великому спорі по цьому епізоду є.

Як повідомлялося, сьогодні Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені біля Керченської протоки в листопаді минулого року.

Україна очікує швидке виконання Росією рішення трибуналу. Згідно з рішенням, Росія повинна відзвітувати про виконання рішення звільнити українських моряків і кораблів до 25 червня.

У Москві ж заявили, що передбачені Конвенцією ООН з морського права процедури вирішення спорів не застосовуються до інциденту в Керченській протоці.

10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.

Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.